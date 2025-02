Roma, rivoluzione in metro: i nuovi treni Hitachi sulla linea B. Ecco quando arrivano i primi mezzi

L’idea è stata anticipata durante un incontro e potrebbe diventare realtà già dalla prossima settimana, con una memoria di Giunta. L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha proposto di destinare i nuovi treni Hitachi alla linea B della metropolitana, spostando invece sulla linea A i convogli CAF serie 300.

L’annuncio è arrivato durante l’evento “Dalla metro D al ponte sull’Aniene: i progetti per la mobilità del III municipio”, organizzato dalla sezione del Pd di Montesacro. Secondo quanto riportato da Odissea Quotidiana, la decisione non è ancora definitiva: servirà infatti il via libera del Ministero dei Trasporti.

Perché spostare i treni?

Dietro questa scelta c’è una logica ben precisa. L’assessorato punta a una maggior specializzazione del personale addetto alla manutenzione dei convogli, rendendo il lavoro più efficiente e omogeneo.

Nel deposito di Magliana Nuova (metro B) verrebbero ospitati i 36 nuovi treni Hitachi, con operai specializzati su questo modello.

Nel deposito di Osteria del Curato (metro A) finirebbero tutti i convogli CAF serie 300, garantendo uniformità nella gestione e manutenzione dei mezzi.

Questa scelta si inserisce in una strategia più ampia di Atac, che nei prossimi anni vuole internalizzare la manutenzione della metro, affidando invece ai privati quella dei mezzi su gomma.

Quando arriveranno i nuovi treni?

Il primo convoglio Hitachi è atteso nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile, con destinazione Magliana Nuova. Ma prima di vederlo in servizio, bisognerà attendere.

I nuovi treni dovranno infatti superare una serie di test e collaudi prima di ottenere il via libera dell’Ansfisa per il trasporto passeggeri. Se tutto andrà secondo i piani, il primo mezzo entrerà in funzione a giugno.

Le consegne continueranno fino al 2028, con i primi 8 treni previsti entro la fine del 2024.

Cosa cambierà per i passeggeri della metro B?

L’assessorato punta a ridurre i tempi di attesa, ma il miglioramento non sarà immediato.

Nel 2025, le frequenze sulla tratta Bologna – Rebibbia scenderanno sotto i 7 minuti solo dopo l’estate.

A dicembre, con il massimo numero di treni in circolazione, le attese varieranno tra i 6 minuti e 40 secondi nelle prime ore del mattino e gli 8 minuti e 54 secondi nelle fasce serali.

