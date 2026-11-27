Un cittadino cileno di 62 anni, domiciliato a Roma e già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari su ordinanza del Gip del Tribunale capitolino, con le accuse di rapina e furto con destrezza.

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna al termine di un’indagine fondata sull’ascolto di più testimoni e sull’esame fotogramma per fotogramma delle riprese di videosorveglianza relative a due episodi avvenuti tra settembre e ottobre del 2025.

Dal colpo in via Sambucuccio d’Alando al borseggio in piazza Bologna

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo fatto si è verificato il 27 settembre 2025 all’interno di un bar-paninoteca di via Sambucuccio d’Alando: dopo essersi appropriato del cellulare di un cliente di 66 anni, l’uomo lo avrebbe spinto con forza per guadagnare l’uscita, per poi salire sulla propria vettura e tentare di investire il figlio 26enne della vittima che lo aveva inseguito in strada insieme al padre.

Il secondo episodio risale invece al 19 ottobre 2025, quando in un bar di piazza Bologna il sessantaduenne avrebbe sottratto con destrezza il portafoglio di una donna di 58 anni. Raccolti i gravi indizi di colpevolezza e ottenuto il titolo restrittivo dall’autorità giudiziaria, i Carabinieri hanno rintracciato l’indagato accompagnandolo nella sua abitazione ai domiciliari.

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