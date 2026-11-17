Avevano forzato i serbatoi di una stazione di servizio in via Mattia Battistini e stavano travasando il combustibile all’interno di un’autocisterna con la targa alterata quando sono stati sorpresi da una pattuglia dell’Arma. I Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato due cittadini italiani, di 32 e 59 anni, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso.

Il recupero del carburante e il rito direttissimo

L’intervento è scattato durante un servizio di controllo del territorio: i militari hanno colto i due uomini in flagranza mentre prelevavano il gasolio dall’impianto, riuscendo a recuperare complessivamente circa 1.850 litri di carburante per un valore commerciale stimato superiore ai 4.000 euro.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti nelle aule di piazzale Clodio per il rito direttissimo, dove il Giudice del Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell’arresto.

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