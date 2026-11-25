Roma, rubano uno scooter ma cade sull’asfalto e si spegne: arrestati due uomini di 77 e 65 anni
I due pregiudicati avevano rimesso il ciclomotore al suo posto dopo aver rinunciato al colpo, ma la pattuglia aveva già osservato l'intera scena
Avevano già avviato il motore dello scooter parcheggiato in strada, ma il mezzo è caduto a terra e non ne ha più voluto sapere di ripartire, costringendoli a rimetterlo al suo posto proprio mentre arrivavano i Carabinieri.
È finita così in manette, nel pomeriggio di ieri, l’azione di due cittadini italiani di 77 e 65 anni, entrambi con precedenti, arrestati dai militari della stazione di Roma Madonna del Riposo con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.
Il blitz in via Bonifazi e il rito direttissimo a piazzale Clodio
I Carabinieri sono intervenuti in via E. Bonifazi , in zona Boccea, sorprendendo la coppia mentre cercava di sottrarre il ciclomotore in sosta.
Dopo la caduta accidentale del veicolo e i tentativi andati a vuoto per rimetterlo in moto, i due avevano rinunciato al furto riportando il mezzo nella posizione iniziale, ignari del fatto che la pattuglia stesse già assistendo alla scena.
Fermati subito dai militari, i due indagati sono stati accompagnati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio per il giudizio direttissimo.
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