Avevano già avviato il motore dello scooter parcheggiato in strada, ma il mezzo è caduto a terra e non ne ha più voluto sapere di ripartire, costringendoli a rimetterlo al suo posto proprio mentre arrivavano i Carabinieri.

È finita così in manette, nel pomeriggio di ieri, l’azione di due cittadini italiani di 77 e 65 anni, entrambi con precedenti, arrestati dai militari della stazione di Roma Madonna del Riposo con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso.

Il blitz in via Bonifazi e il rito direttissimo a piazzale Clodio

I Carabinieri sono intervenuti in via E. Bonifazi , in zona Boccea, sorprendendo la coppia mentre cercava di sottrarre il ciclomotore in sosta.

Dopo la caduta accidentale del veicolo e i tentativi andati a vuoto per rimetterlo in moto, i due avevano rinunciato al furto riportando il mezzo nella posizione iniziale, ignari del fatto che la pattuglia stesse già assistendo alla scena.

Fermati subito dai militari, i due indagati sono stati accompagnati nelle aule dibattimentali di piazzale Clodio per il giudizio direttissimo.

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