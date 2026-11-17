Torna a scattare l’allarme nella Capitale per la sparizione del Fentanyl, il potentissimo analgesico oppioide impiegato nelle sale operatorie e nella terapia del dolore che già nei mesi scorsi era finito al centro di un misterioso furto all’ospedale Israelitico.

Questa volta nel mirino è finita la farmacia di una clinica convenzionata con il Servizio sanitario situata in via di Pietralata, dove sono scomparse ben 50 fiale custodite all’interno della cassaforte del deposito farmaceutico.

A far emergere l’ammanco è stata la denuncia presentata lo scorso 19 ottobre dal direttore sanitario della struttura, che ha subito fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Il colpo in più giornate e l’enigma delle telecamere: l’inchiesta dei Nas

Secondo le prime ricostruzioni investigative, chi ha messo a segno il prelievo avrebbe agito in più giorni, verosimilmente tra il 16 e il 18 ottobre, riuscendo ad aprire o aggirare la cassaforte senza destare sospetti immediati.

A complicare il lavoro degli inquirenti c’è però l’assenza di riscontri video: nonostante l’impianto di videosorveglianza sia presente nella struttura, non ci sarebbero infatti immagini utili a cristallizzare i movimenti dell’autore.

Sulla vicenda hanno avviato un’indagine congiunta i Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci e i militari del Nas, chiamati a far luce su un filone di sottrazioni ospedaliere che — come evidenziato anche da una recente inchiesta televisiva — si conferma ormai esteso oltre l’episodio dell’Israelitico.

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