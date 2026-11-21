Un flusso continuo di persone nella Sala della Protomoteca in Campidoglio per rendere omaggio a Corrado Augias, nel giorno in cui Roma celebra il ricordo di un intellettuale che ne ha raccontato per decenni l’identità, le contraddizioni e il patrimonio civile.

La camera ardente, aperta oggi sabato 21 novembre dalle 10 alle 18, ha accolto fin dall’apertura numerosi cittadini accanto agli esponenti della vita politica e culturale.

«La scomparsa di Corrado Augias è una grande perdita per Roma e per il Paese», ha affermato il sindaco Roberto Gualtieri, ricordando un «giornalista, scrittore e intellettuale di straordinaria sensibilità» capace di leggere «il mondo, la storia e la nostra società con curiosità, rigore e profondità».

Secondo il primo cittadino, Augias è stato «una voce autorevole e libera, che ha contribuito ad arricchire il dibattito pubblico e la vita culturale italiana promuovendo sempre l’importanza del pensiero critico, del metodo scientifico, dell’umanesimo, del libero confronto delle idee, dei valori e principi della nostra Costituzione come fondamento di una società più libera e più giusta», aggiungendo che «Roma gli deve moltissimo» e saprà onorarlo adeguatamente.

La partecipazione al Colle come testimonianza di un legame profondo con la Capitale

Sulla risposta dei romani all’apertura della camera ardente si sono soffermati anche i consiglieri capitolini di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini, richiamando il tributo previsto in serata all’interno delle istituzioni museali cittadine: «Oggi rendiamo omaggio in Campidoglio a Corrado Augias, un grande giornalista e intellettuale, una voce libera, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento della cultura italiana. La grande partecipazione alla camera ardente racconta il legame profondo che aveva con la città e con tante persone che lo hanno seguito e apprezzato negli anni. È significativo che questa sera, durante la notte dei Musei in Musica, Roma gli dedichi un minuto di silenzio nei suoi luoghi della cultura. Un gesto semplice e sentito per salutare una figura che ha dato tanto alla nostra città».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza