Roma-Sassuolo, torna il tridente composto da Azmoun, El Shaarawy e Dybala: dubbi su Lukaku

Tutto pronto per Roma-Sassuolo, calcio d’inizio alle ore 18 di Domenica 17 Marzo 2024 all’Olimpico. Partita che segna la ventinovesima giornata di campionato in cui la squadra di De Rossi deve ottenere altri punti per inseguire il quarto posto occupato dal Bologna. I giallorossi arrivano alla sfida dopo aver eliminato il Brighton e approdando ai quarti di finale di Europa League dove affronteranno il Milan.

Roma-Sassuolo, le ultime dalle panchine:

De Rossi dopo il turnover nel ritorno col Brighton, ripropone la formazione tipo. In attacco tornano nel tridente El Shaarawy e Dybala. Dubbi su Lukaku. Il belga non è stato convocato per la partita di Europa League ed è a forte rischio anche per il match di domenica causa un problema all’anca. In caso di assenza di Big Rom toccherà ancora una volta ad Azmoun. In mezzo al campo Pellegrini avanti su Aouar per completare il reparto con Cristante e Paredes. In difesa a destra dovrebbe essere confermato Celik, mentre a sinistra c’è Angelino al posto di Spinazzola. Difensori centrali Mancini e N’Dicka sono insidiati da Llorente con lo spagnolo pronto a far rifiatare uno dei due. In porta l’insostituibile Svilar.

Nei neroverdi stagione finita per Berardi. Ballardini neo-tecnico si affida in attacco a Pinamonti supportato da Lauriente, Henrique e Bajrami. In panchina l’ex Kumbulla. Squalificati Doig e Thorstvedt.

Roma-Sassuolo, le probabili formazioni:

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All.: De Rossi

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Boloca; Bajrami, Henrique, Lauriente; Pinamonti. All.: Ballardini

Roma-Sassuolo, dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva da Dazn.

