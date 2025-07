Roma, scale mobili e ascensori “fantasma”: lo scandalo delle manutenzioni mai fatte

Roma. Un Comune sotto assedio non da minacce esterne, ma da chi ci lavora dentro. Cinque funzionari comunali – volti noti nei corridoi dei dipartimenti tecnici – sono oggi indagati per corruzione, truffa, peculato e assenteismo.

Le accuse non lasciano spazio all’ambiguità: avrebbero svenduto il proprio ruolo pubblico in cambio di favori, regali e silenzi.

Al centro dello scandalo, la manutenzione degli ascensori degli edifici comunali. Una questione tecnica, certo, ma che tocca migliaia di romani, soprattutto nei quartieri popolari. Dove ogni guasto dimenticato può diventare un ostacolo insormontabile per anziani, disabili e famiglie.

Il sistema delle “assenze strategiche”

Secondo la Procura di Roma, i funzionari – F.F, G.P, F.P, A.S e A.D.C – avrebbero truccato le presenze, risultando al lavoro mentre si trovavano altrove. Alcuni per ore, altri per giornate intere.

Il caso più eclatante tra marzo e luglio 2022 dove sarebbero state collezionate 136 ore di assenza ingiustificata, giustificate da finte “missioni” sul campo.

Le aziende coinvolte

Nel mosaico di questa inchiesta, emergono anche diverse aziende private, tutte attive nella manutenzione degli impianti.

Secondo le accuse, queste imprese avrebbero goduto della complicità dei funzionari, ottenendo agevolazioni, semplificazioni e forse anche l’omissione di controlli, in cambio di favori e convenienze.

Un’inchiesta partita in silenzio

I fatti risalgono al 2022, quando la squadra mobile ha perquisito alcuni uffici comunali. Da allora, i cinque funzionari sono stati rimossi dai rispettivi incarichi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Il fascicolo è diventato oggi di dominio pubblico, con accuse precise che vanno ben oltre l’assenteismo: una vera e propria rete di connivenze, costruita con metodo.

La reazione del Campidoglio

A commentare il risultato dell’indagine è stato direttamente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha ringraziato la procura e lanciato un messaggio netto:

“Non c’è spazio a Roma per chi non agisce con correttezza e nella legalità. Chi pensa di poter perseguire interessi personali nell’esercizio delle sue funzioni verrà individuato e perseguito.”

Un segnale forte, ma che arriva dopo anni di denunce, disservizi e allarmi inascoltati.

Una città da risollevare, un modello da rifondare

Quella degli ascensori è solo l’ultima crepa in un sistema che Roma conosce bene. Una città che da tempo combatte con l’ombra delle “manutenzioni fantasma”, dei servizi affidati con ribassi insostenibili, delle aziende sempre uguali coinvolte in più scandali, dalle metro alle case popolari.

E mentre le indagini proseguono, Roma attende non solo giustizia, ma un cambio culturale. Dove il dovere torni ad avere un valore. E il silenzio – finalmente – non sia più un alleato.

