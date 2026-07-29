Roma, scatta lo stop estivo alle Ztl notturne: varchi aperti ad agosto tra Centro, Trastevere e San Lorenzo

Ad agosto – dalla notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto – come di consueto ci sarà la pausa estiva per le Ztl notturne di Centro, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.

L’attivazione di queste Ztl tornerà a settembre con le abituali modalità: il venerdì e il sabato (dalle 23:00 alle 3:00) per Centro e Testaccio; dal mercoledì al sabato (dalle 21:30 alle 3:00) per Trastevere e San Lorenzo.

Regolarmente attive le Ztl diurne, con gli orari consueti.

Quella del Centro è vietata ai non autorizzati dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 18:00 e il sabato dalle 14:00 alle 18:00.

La Ztl diurna del Tridente è in vigore dal lunedì al venerdì dalle 6:30 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 19:00.

La Ztl diurna di Trastevere, infine, è in funzione dal lunedì al sabato dalle 6:30 alle 10:00.

Orari e regole consueti anche per le altre Ztl della città: Fascia Verde; Ztl merci e Ztl Vam.

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