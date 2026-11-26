Prima lo strappo fulmineo del cronografo da 50mila euro direttamente dal polso della vittima in auto nel cuore del Tridente, poi l’estorsione mascherata da «cavallo di ritorno» per restituirlo in cambio della metà del suo valore di mercato.

Si è chiusa con l’arresto in carcere la scia criminale di un cittadino algerino con un lungo curriculum di colpi predatori, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria al termine di un’indagine condotta dagli investigatori del I Distretto Trevi e coordinata dalla Procura di Roma.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una serie di furti commessi ai danni di viaggiatori negli scali ferroviari e logistici della Capitale e di altre città italiane — in particolare Firenze — oltre che a bordo dei convogli ad alta velocità, era riuscito a far perdere le proprie tracce dopo il blitz avvenuto in una tarda serata dello scorso agosto.

Dai complimenti per l’orologio all’incastro delle telecamere di sorveglianza

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’indagato aveva individuato il bersaglio mentre questi, alla guida della propria vettura, si stava allontanando da un locale del centro storico.

Accostatosi all’abitacolo con la scusa di scambiare qualche parola, il malvivente aveva iniziato a riempire di elogi l’automobilista per la pregevole fattura dell’orologio indossato, approfittando poi della distrazione per sfilarglielo con uno strappo deciso e dileguarsi.

Non soddisfatto del bottino, aveva tentato di monetizzare ulteriormente avanzando una richiesta di riscatto pari a circa 25mila euro per riconsegnare il prezioso, spingendo però la parte offesa a rivolgersi immediatamente alla Polizia di Stato.

L’incrocio dei filmati estratti dagli impianti di videosorveglianza della zona ha infine permesso agli agenti del commissariato Trevi di dare un nome e un volto al responsabile, portando al provvedimento restrittivo.

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