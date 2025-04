Roma, scooter cannibalizzato: nel mirino la moglie del ministro Giuli

Uno scarabeo smontato, mutilato. Niente scudo anteriore, pezzi spariti nel nulla. Sembra la solita scena di degrado urbano nella Capitale, ma stavolta la vittima è la moglie di Alessandro Giuli, ministro della Cultura. E non è la prima volta.

A raccontarlo è lo stesso ministro, con una story su Instagram che non lascia spazio ai dubbi: “Non era mai accaduto prima. Ma da quando sono diventato ministro, sette mesi fa, è la terza volta che accade.

Sotto casa mia. Atti vandalici contro il motorino di mia moglie, gomme dell’auto sgonfiate, furto del casco. E anche un gesto inquietante: al posto del casco rubato, una busta di ghiaccio per contusioni”.

Gesti che, secondo il ministro, hanno il sapore di intimidazioni. E che lo hanno spinto a denunciare tutto alle autorità competenti, con la speranza che la spirale si fermi.

Non è un caso isolato: già a novembre, la moglie di Giuli aveva sporto denuncia ai carabinieri per episodi simili. Ora la questione passa nelle mani della Digos di Roma, che si occuperà delle indagini.

Solidarietà immediata è arrivata anche dalle alte cariche dello Stato. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scritto su Facebook:

“Esprimo la mia sincera e affettuosa solidarietà al ministro Giuli e a sua moglie. Spero che le autorità facciano piena luce, individuando i responsabili. Un abbraccio affettuoso alla famiglia, colpita più volte da gesti inaccettabili”.

Nel frattempo, resta lo sconcerto. E la domanda che aleggia: si tratta solo di vandalismo urbano o c’è un messaggio dietro questi atti?

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.