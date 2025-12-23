Roma, scoperta Jeep con targa clonata e senza assicurazione: denunciati madre e proprietario

Un’indagine del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale di Roma Capitale ha portato alla scoperta di una Jeep Renegade senza assicurazione e con targa clonata, utilizzata per mesi per aggirare i controlli stradali della città.

Tutto è partito dall’analisi di un numero sospetto di sanzioni mai pagate, oltre 130, relative al periodo tra giugno e dicembre 2025, per accessi non autorizzati ai varchi elettronici delle zone a traffico limitato del centro storico e di altre aree regolamentate della Capitale.

Dall’incrocio dei dati, gli agenti hanno capito che la targa era stata clonata: apparteneva infatti a un’altra Jeep identica, intestata a un uomo di 36 anni di Caserta, che aveva già presentato ricorso contro le multe.

Grazie a servizi mirati di osservazione e appostamenti, il veicolo è stato rintracciato nella zona di San Lorenzo. A bordo una donna di 44 anni, accompagnata dalle figlie.

La conducente, scoperta senza patente – revocata nel 2012 – è stata denunciata insieme al proprietario del mezzo, un uomo di 29 anni, per falsificazione e uso di targhe e documenti contraffatti.

La Jeep, con numero di telaio alterato e priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata. L’operazione mette fine a una condotta pericolosa per la sicurezza stradale, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali altri illeciti legati all’uso del veicolo.

