“Roma scuola aperta”, in Protomoteca mercoledì 11 maggio

Il titolo dell’evento che si tiene mercoledì 11 maggio, dalle 14 alle 19, nella sala della Protomoteca in Campidoglio, è “Roma Scuola Aperta”.

L’iniziativa, promossa da due Assessorati capitolini (Scuola-Formazione-Lavoro, Decentramento- Partecipazione-Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti) con l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, nasce dall’idea di avviare a Roma un percorso per favorire l’apertura oltre l’orario ordinario del maggior numero di scuole del territorio romano.

Dopo la situazione di difficoltà e isolamento che tutto il mondo della scuola ha vissuto durante la pandemia, si vuole dare inizio a una riflessione pedagogica che dia impulso a una scuola aperta anche in orario extrascolastico, in continua relazione con la città che la circonda.

Si intende pertanto mettere in rete esperienze, mobilitare saperi, innescare dialogo affinché tra scuola, istituzioni pubbliche e culturali, società civile, associazioni e famiglie si stringa un’alleanza forte. Un’alleanza in grado di sostenere l’inclusione e la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa, di offrire nuove opportunità culturali ai territori e di costruire comunità. L’incontro è dunque la prima occasione per un confronto e approfondimento intorno a questa ambizione, alle buone prassi già operanti e all’avvio di una discussione sul prezioso ruolo della scuola.