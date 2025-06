Roma sempre più calda: il clima divide i quartieri

Nella Capitale il caldo non è più solo una questione stagionale, ma strutturale. A certificarlo è l’ultimo rapporto di Legambiente Lazio, realizzato in collaborazione con l’Università La Sapienza, che ha analizzato le temperature al suolo rilevate da satellite nei quartieri romani nel periodo 2014–2024.

I dati parlano chiaro: il caldo estremo è diventato cronico, con picchi record fino a 57°C nei poli logistici e industriali. Il punto più caldo in assoluto? Il deposito ATAC di Grottarossa, seguito dal capannone Amazon e dal complesso Commercity, tutti con tetti artificiali arroventati ben oltre i 50°C.

Quartieri caldi e quartieri freschi

La mappa termica della città disegna due Rome: da un lato, le aree periferiche e industriali, dall’altro le zone verdi e storiche. I quartieri più bollenti sono Ciampino, Casetta della Mistica, Gregna, Tor Sapienza, Romanina, Torre Angela, Centocelle, tutti oltre i 47°C al suolo.

All’opposto, le oasi termiche restano Castel Porziano e la pineta di Castel Fusano (35°C), Villa Ada, Trionfale, e Acquatraversa, dove la vegetazione diffusa mitiga significativamente il calore.

I dati, va sottolineato, riguardano le temperature superficiali, diverse da quelle meteorologiche misurate all’ombra: ma sono comunque indicativi delle condizioni ambientali a cui sono esposte le persone, specialmente nei contesti lavorativi o in strada.

Cooling poverty e disuguaglianze climatiche

“Ci sono posti invivibili a Roma per il caldo terrificante – denuncia Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio – dove migliaia di persone lavorano e vivono in condizioni climaticamente insostenibili, specie nelle periferie più cementificate”.

Il rapporto si inserisce nella campagna “Che caldo che fa contro la cooling poverty”, con cui Legambiente punta i riflettori sulle disuguaglianze ambientali e sociali: già negli scorsi giorni, un’analisi termografica tra Garbatella e Don Bosco aveva mostrato fino a 2,5°C di differenza grazie alla presenza (o assenza) di verde urbano.

Le soluzioni: più alberi, meno asfalto

Tra le misure concrete proposte, Legambiente rilancia:

Stop al consumo di suolo;

Creazione di boschi urbani e “rifugi climatici” all’aperto;

Sostituzione di alberi vetusti con specie autoctone resistenti al caldo (come previsto nel Municipio I, con ulivi e aloe vera);

Obbligo di copertura fotovoltaica per tutti i parcheggi a raso.

Anche il Campidoglio ha ribadito l’impegno in una strategia di lungo periodo per contrastare il cambiamento climatico, ma la sensazione è che la città sia ancora in ritardo di fronte a un fenomeno che non è più futuro: è già realtà.

