Roma: sequestrati oltre 700 chili di merce venduta illegalmente in strada in diversi quartieri

Proseguono le operazioni della Polizia Locale di Roma Capitale a contrasto dei fenomeni di degrado urbano ed abusivismo commerciale in diverse aree della città.

Nella mattinata di ieri, maxi intervento delle pattuglie del V Gruppo Casilino in piazza delle Gardenie, nel quartiere di Centocelle, dove gli operanti hanno eseguito il sequestro di circa 500 chili di merce, principalmente ciarpame e materiale igienicamente non trattabile, permettendo , a conclusione dell’operazione, il ripristino del decoro e la pulizia dell’area, avvenuta con l’intervento di personale e mezzi AMA.

Altra analoga operazione è stata condotta dai caschi bianchi del I Gruppo Centro in zona Esquilino, precisamente in via Ricasoli, con il sequestro di altri 200 chili di ciarpame, posti in vendita in maniera illecita nella pubblica via.

Mirati controlli per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale anche tra le vie del centro storico, come nella zona di Fontana di Trevi, dove nella serata di ieri sono stati sequestrati oltre 500 articoli venduti abusivamente, tra cui circa 300 oggetto di contraffazione e quindi sottoposti a sequestro penale.

