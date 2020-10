Roma. Servizio Civile Universale, al via i primi Open Day 

L’Ufficio del Servizio Civile del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili organizza, con la collaborazione del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, due OPEN DAY dedicati al Servizio Civile Universale e, in particolare, ai progetti promossi da Roma Capitale e da altri enti partner sul territorio capitolino.

Gli incontri, che si terranno con modalità on line i prossimi 21 e 28 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 12:00, sono finalizzati alla diffusione della conoscenza dei valori del Servizio Civile Universale e delle modalità di adesione al nuovo bando, che sarà pubblicato a breve a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Servizio Civile Universale è una importante opportunità di formazione e di crescita personale e professionale ed è rivolto ai giovani fra i 18 e i 29 anni, che sono chiamati ad una scelta volontaria che li vedrà impegnati per alcuni mesi della propria vita in attività incentrate sulla difesa non armata e non violenta della Patria, l’educazione, la pace tra i popoli, la promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana e rivolte allo sviluppo delle comunità.

In questa direzione, Roma Capitale è da anni impegnata nella promozione di progetti sul territorio, che spaziano dalle tematiche dell’informazione sul proprio patrimonio storico, artistico e culturale, del turismo, dell’assistenza alle persone più fragili, delle nuove tecnologie e del superamento del digital divide fra la popolazione.

Nel dettaglio, nel corso degli Open Day, verranno approfondite tematiche relative a:

– progetti presentati da Roma Capitale e dai soggetti partner

– modalità di candidatura

– diritti e doveri del volontario

– durata del servizio civile

– orientamento alla scelta del percorso

I ragazzi interessati a partecipare agli Open Day possono inviare la propria candidatura (ad una sola delle due giornate in calendario) all’indirizzo mail: serviziocivile@comune.roma.it e, alcuni giorni prima dell’evento, riceveranno il link necessario per l’accesso alla piattaforma su cui si terrà l’evento informativo.