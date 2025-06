Roma si blinda: paura di escalation dopo l’attacco Usa a impianti nucleari iraniani

Il cielo sopra la Capitale, in queste ore, pesa un po’ di più. Non è solo la cappa d’umidità di giugno a rendere l’aria pesante, ma l’eco di una crisi internazionale che rimbomba fino ai sampietrini del centro storico. Dopo l’attacco missilistico degli Stati Uniti contro tre impianti nucleari iraniani, avvenuto nella notte, anche Roma entra ufficialmente in stato di allerta.

Da ieri mattina, domenica 22 giugno, sono scattate misure straordinarie di sicurezza. Un’operazione silenziosa ma capillare: più pattuglie, più controlli, più occhi su ogni angolo considerato sensibile. Obiettivi americani come l’ambasciata Usa, in via Veneto, sono ora presidiati h24.

Ma non è l’unico indirizzo monitorato: la Capitale, con oltre 4.000 obiettivi considerati potenzialmente a rischio, diventa un crocevia delicatissimo in una scacchiera mondiale sempre più instabile.

Piazza San Pietro, in concomitanza con la seconda giornata del Giubileo dei governanti, è tra i luoghi più sorvegliati. I fedeli continuano ad affluire, ma i controlli sono minuziosi, discreti e costanti. Accanto al Vaticano, sotto stretta osservazione anche la sinagoga di Roma e il quartiere ebraico, con le sue scuole, centri culturali e luoghi di culto.

L’allerta si estende anche ai quartieri con presenze diplomatiche o religiose particolarmente esposte: l’Aventino, San Giovanni, Villa Gordiani. Luoghi che, già durante precedenti crisi in Medio Oriente, erano finiti nelle relazioni di intelligence come potenziali obiettivi di minacce collaterali.

All’aeroporto di Fiumicino, l’attenzione si concentra sui voli internazionali più sensibili, in particolare quelli legati a compagnie israeliane.

