Roma si difende dai borseggiatori con l’app “Pickpocket Alert”: l’innovazione digitale contro i furti in metro

Le metropolitane di Roma sono da sempre teatro di borseggi, ma ora la Capitale ha una nuova arma per contrastare i ladri: Pickpocket Alert, l’app che permette ai passeggeri di segnalare in tempo reale i borseggiatori.

Con oltre 3.000 iscritti, l’app sta rapidamente diventando un punto di riferimento per chi cerca di proteggere i propri beni durante i viaggi quotidiani sui mezzi pubblici.

Immaginate di ricevere una notifica sul vostro telefono che avverte: “Attenzione, diversi borseggiatori segnalati in direzione Anagnina” Questo è il cuore di Pickpocket Alert, che consente a chiunque sia a bordo dei treni di segnalare in modo rapido e preciso la presenza di ladri in azione.

Le segnalazioni vengono visualizzate su una mappa interattiva, permettendo ai passeggeri di identificare le aree più a rischio e aumentare la propria attenzione.

L’app è disponibile sia su dispositivi Android che iOS ed è progettata per essere semplice e immediata. Un utente che nota movimenti sospetti può inviare una segnalazione con pochi tocchi, allertando istantaneamente la comunità di passeggeri.

In questo modo, si crea una rete di sorveglianza tra gli utenti, che rende più difficile per i borseggiatori agire indisturbati.

Pickpocket Alert è stato attivato principalmente sulle linee A e B della metro romana, le più affollate e quindi più vulnerabili ai furti. L’obiettivo è di trasformare i passeggeri in una sorta di sentinelle, pronte a proteggere se stesse e gli altri.

Le segnalazioni sono dettagliate e precise, con messaggi come: “Attenzione: due ragazzi e tre ragazze sono salite alla fermata Garbatella, massima allerta!.”

Oltre alle segnalazioni in tempo reale, l’app aiuta anche a sensibilizzare i passeggeri sui comportamenti da evitare per prevenire i furti.

L’obiettivo non è solo quello di denunciare i ladri, ma anche di creare una cultura della prevenzione, in cui ogni viaggiatore è parte attiva nella protezione della comunità.

La nuova piattaforma digitale si inserisce in un contesto più ampio di interventi contro i borseggiatori a Roma, che negli ultimi anni hanno visto anche la nascita di iniziative come quelle di Simone Cicalone, noto youtuber romano che riprende i ladri in azione durante le sue ronde.

Con Pickpocket Alert, Cicalone potrebbe ora avere uno strumento ancora più efficace per individuare i malviventi e, magari, riprenderli per i suoi video, che diventano virali sui social.

