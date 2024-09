Roma si prepara al Giubileo con sicurezza: l’ex questore Belfiore rassicura i cittadini

Roma si sta preparando a un Giubileo che promette di essere storico, e il questore uscente Carmine Belfiore ha voluto rassicurare tutti sulla robustezza del sistema di sicurezza per il grande evento del 2025. Durante un incontro con la stampa, Belfiore ha sottolineato con chiarezza: “Per il Giubileo siamo prontissimi. lascio in eredità un sistema di sicurezza di altissimo livello.”

Con milioni di visitatori attesi nei giorni di punta e un’affluenza variabile in altri periodi, la Capitale si sta organizzando per garantire la massima protezione, con piani di rinforzo flessibili e ben strutturati. “Stiamo ancora definendo i dettagli dei rinforzi necessari,” ha spiegato Belfiore. “Alcuni giorni saranno più intensi di altri, ma siamo pronti a rispondere con il personale adeguato.”

Belfiore, nominato ieri 17 settembre dal Cdm vicario del capo della polizia, ha voluto rimarcare anche il concetto che: “Roma non è una città insicura”. Ha sottolineato l’importanza di migliorare la percezione della sicurezza: “Le paure esistono, ma siamo sempre presenti e continuiamo a lavorare al meglio.”

Affrontando la questione della criminalità, ha evidenziato che, nonostante le sfide, “non possiamo aspirare al reato zero”. – continua Belfiore – “Tuttavia, il problema degli scippi in metropolitana viene preso molto sul serio, con l’arrivo di nuovi agenti per la PolMetro e azioni in corso per contrastare la criminalità”.

Belfiore ha anche ricordato con orgoglio i successi degli ultimi due anni, citando il momento più emozionante: “Il ricordo più bello è stato vedere i bambini di Tor Bella Monaca giocare a pallone in un campo che abbiamo appena riqualificato.”

In merito alla lotta contro il narcotraffico, ha sottolineato i risultati concreti: “Abbiamo sequestrato oltre 70 quintali di droga per un valore superiore a 40 milioni di euro. La nostra battaglia contro la droga continua con determinazione.”

Con il Giubileo alle porte, Roma sta affinando le sue strategie di sicurezza e dimostrando una preparazione eccezionale. Il messaggio di Belfiore è chiaro: la Capitale è pronta a accogliere il mondo con una sicurezza imponente e un impegno senza precedenti.

