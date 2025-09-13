Roma si prepara alle Domeniche Ecologiche: prime date il 9 novembre e il 7 dicembre 2025

La giunta capitolina ha approvato la memoria, presentata dall’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, relativa alla programmazione delle prime due date delle domeniche di blocco totale della circolazione di veicoli a motore endotermico nella zona ZTL “Fascia verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30.

Saranno 5 le domeniche ecologiche per la stagione invernale 2025-2026 e le ulteriori tre date saranno fissate con un successivo atto della giunta.

Queste le prime due date individuate:

– 9 novembre 2025

– 7 dicembre 2025

Tutte le specifiche relative alla classe ambientale dei veicoli interessati, alle categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti e le eventuali variazioni di date e orari, che potranno verificarsi soprattutto tenendo conto degli eventi straordinari legati al Giubileo, saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessora Sabrina Alfonsi – abbiamo voluto confermare le cinque domeniche ecologiche degli scorsi anni nella convinzione che possano essere, oltre che provvedimenti utili al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo, preziose occasioni di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sui temi ambientali. Le domeniche ecologiche, infatti, saranno accompagnate da eventi come trekking urbani, spettacoli di strada, mercatini agricoli nei quartieri, momenti di informazione che hanno registrato un grande successo di partecipazione nelle scorse stagioni trasformando le domeniche senza auto in giornate di ritrovata socialità e di riscoperta della città“.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.