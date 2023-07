Roma si prepara per l’E-Prix 2023

L’edizione 2023 dell’E-prix della Capitale, penultima tappa del mondiale, si svolgerà ancora all’Eur il 15 e 16 luglio. Appena due settimane, quindi, prima della finale di Londra e sarà decisiva per l’assegnazione del titolo.

“Dal 2018, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E si disputa a Roma e quest’anno sarà una tappa fondamentale per la proclamazione del vincitore. Fondamentale per la buona riuscita dell’evento è lo spirito di collaborazione tra Formula E, Roma Capitale, il IX Municipio e tutte le piccole e grandi realtà dell’Eur. In particolare, vorrei congratularmi per l’implementazione e la gestione del piano della mobilità relativa all’evento che è d’esempio per tante altre città in cui organizziamo gare. Il nostro obiettivo è quello di far vivere un evento indimenticabile al pubblico, impegnandoci allo stesso tempo per continuare a essere dei buoni vicini“, commenta Margot McMillen, Event Director di Formula E.

Allestimento strutture

Il quartiere dell’Eur è interessato da un programma di lavorazioni per il montaggio e smontaggio del circuito, che comporteranno alcune modifiche dei percorsi delle linee bus, della circolazione e della sosta. Consulta il cronoprogramma per restare sempre aggiornato .

Info mobilità nei giorni dell’evento

Dalle 20.30 di giovedì 13 luglio alle 5,30 della mattina di lunedì 17 luglio, sarà vietato il transito veicolare all’interno dell’anello verde che si estenderà da viale del Pattinaggio a viale Asia.

Nelle stesse giornate, via Cristoforo Colombo sarà chiusa al traffico nel tratto dell’Eur. In direzione del Raccordo, sarà possibile svoltare su via Laurentina o proseguire in direzione del viadotto della Magliana/viale Egeo. In direzione Centro, il traffico veicolare sarà deviato, a partire da piazzale Venticinque Marzo, su viale dell’Oceano Atlantico e via Laurentina.

Dalle 20 di venerdì 14 luglio alle 20 di domenica 16 luglio, pur restando la chiusura al transito veicolare, sarà consentito l’accesso pedonale a tutti nell’anello verde, e soltanto ai possessori di titolo di accesso valido per l’anello blu, nel tratto a ridosso del circuito.

Aggiornamenti costanti sulla pagina dedicata del sito di Roma Mobilità .