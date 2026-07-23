Roma, si spezza un grosso ramo in viale Tirreno: paura tra automobilisti e pedoni

Momenti di apprensione nella mattinata di giovedì 23 luglio in viale Tirreno, nel quadrante nord-est della Capitale, dove un grosso ramo si è improvvisamente spezzato finendo sulla carreggiata in direzione piazzale Jonio.

Secondo le prime informazioni, il cedimento non avrebbe provocato conseguenze per le persone né danni ai veicoli in transito. L’episodio, tuttavia, ha richiesto un rapido intervento per evitare ulteriori rischi alla circolazione e ai pedoni che si trovavano nella zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano, che hanno provveduto a delimitare l’area e a gestire la viabilità durante le operazioni di messa in sicurezza.

Contestualmente è stato richiesto l’intervento del Servizio Giardini di Roma Capitale, incaricato della rimozione del ramo e della verifica delle condizioni dell’alberatura, così da escludere ulteriori situazioni di pericolo e consentire il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

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