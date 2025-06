Roma, sicurezza rafforzata al Ghetto ebraico dopo l’attacco israeliano all’Iran

Misure di sicurezza rafforzate a Roma, con un focus particolare sul Ghetto ebraico e altri obiettivi sensibili, dopo l’attacco condotto da Israele contro infrastrutture militari iraniane.

Sebbene i livelli di vigilanza nella Capitale fossero già elevati, le autorità hanno attivato un piano di sorveglianza e analisi rafforzato su più fronti: informativo, investigativo e operativo.

L’obiettivo è monitorare l’evoluzione del contesto internazionale e reagire rapidamente a eventuali minacce, con un possibile innalzamento ulteriore delle misure di protezione.

A spiegare la strategia israeliana è stato l’ambasciatore in Italia, Jonathan Peled, durante un briefing con la stampa a Roma. L’operazione “Rising Lion” – o “Risveglio del leone” – nasce, secondo Peled, dalla crescente minaccia posta dal programma nucleare e missilistico iraniano.

A questo si aggiunge la crescente preoccupazione per i missili balistici: “L’Iran ne possiede centinaia , ciascuno con oltre una tonnellata di esplosivo . Lo scorso anno ne ha lanciati 300 contro Israele , tutti intercettati, ma sono in grado di colpire anche Roma, Parigi, Londra ”.

“ Fonti di intelligence e la stessa Aiea confermano che l’Iran ha accelerato l’arricchimento dell’uranio: ha ora la capacità per costruire sei bombe atomiche e altre tre nei prossimi tre mesi ”, ha dichiarato l’ambasciatore.

Secondo l’agenzia di stampa Fars, vicina alla Guida suprema iraniana, gli attacchi israeliani della notte scorsa avrebbero provocato 78 morti e 329 feriti.

Un dato non confermato ufficialmente da Teheran, che finora ha parlato solo di cinque morti e una dozzina di feriti a seguito dell’attacco all’aeroporto e alla base militare di Tabriz.

Gli attacchi, iniziati verso le 3 del mattino (ora locale), hanno colpito aeroporti, basi militari e impianti per la produzione di armamenti. Israele ha annunciato che l’operazione proseguirà per almeno 14 giorni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.