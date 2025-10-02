Roma, sigilli a un night club: scoperta casa di prostituzione mascherata da associazione culturale

La musica si è spenta e le luci del locale sono rimaste accese solo per l’arrivo delle forze dell’ordine.

È scattata la chiusura per 60 giorni e la revoca definitiva della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per un noto night club della Capitale, finito al centro di una pesante inchiesta per sfruttamento della prostituzione.

Il provvedimento è stato firmato dal Questore di Roma dopo il sequestro preventivo, disposto a metà settembre, che aveva già colpito beni mobili e immobili per un valore superiore a 500mila euro.

Dall’ispezione al giro illecito

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dalla Polizia di Stato insieme alla Guardia di Finanza, erano partite quasi per caso: un controllo in materia di sicurezza sul lavoro. Ma dietro la facciata di un’associazione culturale si nascondeva ben altro.

Secondo gli investigatori, il locale era in realtà la copertura di un’organizzazione che favoriva prestazioni sessuali retribuite, offerte dalle ragazze di sala negli spazi privè.

Al termine delle verifiche, il gestore era già stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Un pericolo per l’ordine pubblico

Parallelamente al procedimento giudiziario, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno avviato un’attività istruttoria che ha portato a un quadro ancora più netto: comportamenti ritenuti in contrasto con la moralità, attività organizzate in modo da costituire un serio pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I sigilli

Alla luce di quanto emerso, il Questore ha deciso: attività sospesa, licenza revocata. Nelle scorse ore gli stessi agenti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno apposto i sigilli al locale, ponendo così fine a un’attività che, dietro l’insegna dell’intrattenimento notturno, nascondeva un business illecito fatto di sfruttamento e inganni.

