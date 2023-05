Roma-Siviglia, sei maxischermi all’Olimpico

Questa sera, 31 maggio 2023, dalle 21, a Budapest, in Ungheria, si giocherà la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. Per l’occasione, allo stadio Olimpico, sono stati allestiti sei maxischermi per i tifosi giallorossi che hanno acquistato il biglietto per seguire l’evento dall’impianto del Foro Italico.

Data l’affluenza prevista, sono state predisposte misure appropriate per il trasporto pubblico e la mobilità nell’area dello stadio, con modifiche agli orari dei bus e possibili chiusure di strade.

Tutti i dettagli nelle pagine del sito della Mobilità

Anche Ama ha predisposto un piano operativo straordinario nell’area attorno allo Stadio Olimpico, con 40 operatori, 20 mezzi e 3 presidi fissi di pulizia a ciclo continuo (vedi dettagli sul sito dell’Ama ).