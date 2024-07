Roma, sotto assedio dalle fiamme: incendi divampano in diverse zone della città

Giornate da bollino rosso, non solo per il caldo torrido, ma anche per gli incendi. Solo nella giornata di ieri 16 Luglio, Roma è stata vittima di una serie di incendi che hanno tenuto impegnati vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine per ore.

Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno colpito diverse zone della città, causando ingenti danni e disagi.

Boccea e Pontina Vecchia: roghi e traffico paralizzato

A Boccea, vaste aree di sterpaglie sono state devastate da un incendio di grandi proporzioni.

I vigili del fuoco hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme, che hanno minacciato anche alcune abitazioni.

Sulla Pontina, un’auto in fiamme ha scatenato un incendio che ha rapidamente coinvolto la vegetazione circostante.

L’incendio ha provocato il caos sulla viabilità, con la strada chiusa al traffico per diverse ore all’altezza dell’uscita per via Nazareno Strampelli.

Gli automobilisti sono stati costretti a lunghe code e deviazioni, con notevoli disagi. Le operazioni di spegnimento sono durate circa tre ore e hanno visto l’intervento di vigili del fuoco e protezione civile.

San Basilio: rogo nelle vicinanze delle abitazioni, e traffico deviato

Un altro fronte di fuoco ha minacciato le abitazioni nella zona di San Basilio, sviluppandosi tra via Mondolfo e via Scorticabove.

Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate rapidamente, costringendo all’evacuazione di alcune famiglie.

I vigili del fuoco, supportati dalla polizia e dalla protezione civile, hanno combattuto il rogo per diverse ore, riuscendo infine a domarlo.

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, il traffico sul Raccordo Anulare è stato deviato, con conseguenti code e congestione nella zona.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙