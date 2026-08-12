Roma sotto il temporale dopo i 38 gradi: alberi caduti e disagi alla viabilità

Un repentino quanto violento cambio di scenario ha sorpreso la Capitale nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto.

Dopo giorni segnati da un caldo asfissiante, una violenta perturbazione si è abbattuta sulla città e sulla provincia romana, portando con sé rovesci di forte intensità e folate di vento capaci di spazzare quartieri e comuni limitrofi.

Il passaggio del fronte temporalesco ha lasciato dietro di sé la consueta scia di danni e disagi. Numerose le chiamate alle centrali dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale per interventi legati ad alberi sradicati, rami spezzati e verifiche di stabilità su cornicioni e tegole messe a dura prova dalle raffiche.

Le zone più colpite dai raid del maltempo risultano quelle dei Castelli Romani e di Campagnano a nord della Capitale, mentre in città le criticità maggiori sono state segnalate nei quartieri Marconi e La Rustica.

L’ondata di pioggia ha comunque concesso una temporanea boccata d’ossigeno sul fronte delle temperature: il termometro è crollato dai picchi torridi di 38 gradi registrati nelle ore antimeridiane ai circa 32 gradi della fase temporalesca, con una previsione di ulteriore discesa fino a quota 28 gradi in serata.

La parentesi fresca si rivelerà tuttavia estremamente breve. I meteorologi concordano sul fatto che il miglioramento delle condizioni atmosferiche si concretizzerà già intorno alle ore 20 di questa sera, spazzando via le nubi per far spazio al sereno.

Una tregua lampo prima del nuovo arretramento del refrigerio: già dal pomeriggio di domani, infatti, la morsa dell’afa torrida tornerà a stringere Roma, riportando le massime a sfiorare nuovamente la soglia dei 38 gradi.

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