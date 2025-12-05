Roma “SottoSopra”: presentati gli interventi giubilari per valorizzare le catacombe minori

Le catacombe minori di Roma tornano al centro dell’attenzione grazie a una serie di interventi mirati a migliorarne accessibilità e accoglienza in vista del Giubileo 2025.

Se n’è parlato nel corso dell’iniziativa “Roma SottoSopra”, ospitata alla Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia, dove amministratori, studiosi e realtà territoriali hanno illustrato i progetti già completati e quelli in corso.

All’incontro sono intervenuti la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, Mons. Pasquale Iacobone – presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra –, l’ex sindaco Francesco Rutelli, oggi presidente dell’associazione Priorità Cultura, e il presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

Si tratta di interventi che rientrano in una strategia più ampia: rendere più accessibili e fruibili alcuni dei luoghi archeologici e spirituali più suggestivi della città, spesso fuori dai grandi circuiti turistici ma fondamentali per l’identità storica di Roma.

Gli interventi realizzati

Catacombe di San Lorenzo al Verano : creato uno stallo dedicato ai bus e un percorso pedonale in sicurezza per i visitatori.

Catacombe di Priscilla : realizzati due nuovi stalli per pullman turistici, con un miglioramento dell’organizzazione dei flussi e della fruibilità generale dell’area.

Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro (via Casilina): riqualificato il parcheggio, installata nuova segnaletica direzionale e informativa per guidare i visitatori.

Interventi “diffusi”, ma strategici, che puntano a rendere più accoglienti quei luoghi che custodiscono le radici della Roma cristiana.

«Il Giubileo 2025 è stata un’occasione per investire non solo nei grandi cantieri, ma anche in quelle opere che rendono Roma più accessibile e capace di valorizzare la sua storia millenaria», spiega la presidente Svetlana Celli. «Le catacombe sono un patrimonio unico e intervenire su questi luoghi, spesso fuori dai circuiti tradizionali, significa restituire valore ai territori. Un risultato frutto di un lavoro condiviso con Mons. Iacobone, con l’Ufficio del Commissario Straordinario per il Giubileo e con gli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici e Infrastrutture».

Un tassello importante nel mosaico del Giubileo 2025, che punta a mettere in rete e valorizzare non solo i grandi luoghi simbolo, ma anche il patrimonio “nascosto” della Capitale.

