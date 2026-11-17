È stato rintracciato a Ibiza ed estradato in Italia il romano di 26 anni ritenuto responsabile degli spari esplosi all’interno del parcheggio Saba di Villa Borghese nella primavera del 2025. Al termine di una complessa indagine della Squadra Mobile capitolina coordinata dalla Procura di Roma, i poliziotti hanno eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, ricettazione e porto abusivo di armi.

L’indagato, che si era reso irreperibile rifugiandosi in Spagna subito dopo i fatti, è stato individuato dalla Guardia Civil in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia in esecuzione di un mandato d’arresto europeo; nella tarda serata del 10 novembre, scortato dagli operatori dello Scip, è atterrato allo scalo di Fiumicino ed è stato condotto in un carcere romano.

La ricostruzione delle telecamere nel garage e le indagini sulla fuga

Gli episodi contestati risalgono a poco prima delle sei del mattino di fine aprile 2025, quando le telecamere del parcheggio a pagamento ripresero uno scooter mentre entrava eludendo le procedure d’accesso.

Fermato dagli addetti alla vigilanza dell’autorimessa, il conducente aveva ingaggiato un alterco culminato nell’estrazione di un’arma e nell’esplosione di diversi colpi di pistola in direzione di uno dei vigilantes, nonostante le richieste di fermarsi rivoltegli anche da una terza persona presente.

Lo scooter, rivelatosi poi provento di furto, venne abbandonato all’interno del parcheggio per consentire la fuga a bordo di un’autovettura noleggiata da un altro uomo, indagato nella stessa inchiesta per favoreggiamento personale; le testimonianze raccolte hanno inoltre ricostruito un diverbio avuto dal 26enne poco prima con gli addetti alla sicurezza di un locale adiacente, circostanza che allo stato degli atti non risulta però connessa alla sparatoria.

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