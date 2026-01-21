Roma-Stoccarda, scatta il piano sicurezza: intercettati 7 pullman di ultras “a rischio”

La macchina dell’ordine pubblico si è messa in moto con largo anticipo per evitare critiche sotto il profilo della sicurezza.

Il primo contatto con la tifoseria ospite è avvenuto a metà mattinata: se alle 11:00 un primo pullman di sostenitori “tranquilli” è stato scortato senza problemi verso gli hotel, la tensione è salita mezz’ora dopo alla barriera di Roma Nord.

Identificazioni e bonifiche a Roma Nord

Alle 11:30 la Polizia ha intercettato un convoglio di sette pullman con a bordo la componente ultras più calda dello Stoccarda. Le procedure sono state rigorose: tutti i supporter sono stati identificati con il supporto della Polizia Scientifica.

Gli agenti hanno controllato il possesso dei biglietti validi per il settore ospiti dello Stadio Olimpico. Inoltre, le bonifiche dei mezzi hanno permesso di rinvenire e sottrarre decine di bottiglie di vetro.

In un bus sono state trovate anche diverse aste metalliche, consegnate dai tifosi alle forze dell’ordine durante l’ispezione.

Monitoraggio h24 e “Patto” con gli hotel

La Questura ha censito meticolosamente le strutture alberghiere che ospiteranno i tedeschi. Per ciascuna di esse è stato pianificato un pattugliamento dedicato per scongiurare contatti con le frange locali o atti di vandalismo nelle aree del centro.

Non meno importante è l’attività di monitoraggio sulla tifoseria romanista: le forze dell’ordine stanno presidiando i luoghi di abituale ritrovo dei gruppi organizzati giallorossi per intercettare sul nascere eventuali spostamenti sospetti verso le zone occupate dai supporter avversari.

Verso il Match Day

Il dispositivo di sicurezza non si fermerà dopo l’ingresso allo stadio. I controlli proseguiranno per tutta la notte di oggi e per l’intera giornata di domani (il giorno della partita), estendendosi fino alla notte tra il 22 e il 23 gennaio per garantire il deflusso e la partenza dei visitatori.

