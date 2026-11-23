Continua il presidio della Polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo, dove l’azione investigativa del V Distretto Prenestino si somma al controllo del territorio delle volanti e alla presenza stabile in piazza degli Uffici Mobili e dei reparti della Forza pubblica.

Gli ultimi controlli hanno portato all’arresto di due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e al sequestro complessivo di 50 dosi di cocaina, oltre alla segnalazione amministrativa per un acquirente fermato durante uno scambio.

Il primo episodio si è verificato all’angolo tra viale Palmiro Togliatti e via Ostuni: notata una cessione rapida tra pusher e cliente, gli investigatori hanno bloccato un 27enne tunisino che aveva tentato di disfarsi di 30 dosi di cocaina lanciandole sotto un’auto in sosta, recuperate e sequestrate assieme a 130 euro in contanti.

Dosi nascoste nei vestiti e in un involucro schermato tra via dei Gelsi e via dei Ciclamini

Il secondo arresto è maturato invece lungo la direttrice tra via dei Gelsi e via dei Ciclamini, dove un 33enne romano gestiva una vendita itinerante a bordo di un’auto a noleggio. Perquisito dagli agenti, l’uomo è stato trovato con 20 dosi di cocaina occultate in parte negli indumenti e in parte all’interno di un involucro schermato. Entrambi gli arresti per detenzione ai fini di spaccio sono stati poi convalidati dall’autorità giudiziaria.

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