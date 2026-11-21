Sguardi complici tra i tornelli, borse usate come paravento per nascondere il furto e involucri gettati sulle rotaie nel tentativo di eludere i controlli. È il quadro degli interventi portati a termine dal Nucleo Polmetro della Polizia di Stato lungo la rete metropolitana romana, conclusi con tre arresti convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

Il primo episodio prende avvio nella stazione Repubblica, dove gli agenti hanno osservato due ragazzi tra i 18 e i 26 anni muoversi con fare elusivo nel flusso dei pendolari.

Pedinati fino all’area di Vittorio Emanuele, i due hanno individuato una turista tra i passanti della sera: schermato da una borsa, un uomo di nazionalità cubana ha estratto il portafoglio dalla giacca della vittima consegnandolo istantaneamente al complice prima di scappare. L’intervento immediato dei poliziotti ha portato al fermo della coppia dopo un breve inseguimento e una colluttazione, con l’accusa di rapina impropria aggravata.

La perquisizione domiciliare con l’unità cinofila Kone dopo una telefonata sospetta: sequestrati cocaina, crack, marijuana e contanti

L’operazione si è poi spostata alla fermata Ponte Lungo, dove un controllo su un quarantaseienne colombiano ha portato al sequestro di marijuana, crack, cocaina e denaro contante. Sorpreso dagli agenti, l’uomo aveva cercato di disfarsi dello stupefacente lanciando diversi involucri sui binari, subito recuperati dai poliziotti con la collaborazione degli addetti Atac.

Una telefonata sospetta rivolta a una donna ha quindi spinto gli investigatori a perquisire l’abitazione dell’indagato insieme all’unità cinofila antidroga: grazie al poliziotto a quattro zampe Kone, dentro l’armadio della camera da letto sono stati trovati ulteriori grammi di cocaina e una pressa idraulica manuale, facendo scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio.

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