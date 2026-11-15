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Roma, stretta sulla movida a Trastevere: 5 arresti e 9 denunce nel maxi blitz dei Carabinieri

Identificate 444 persone e controllati 124 veicoli con il supporto dei reggimenti mobili. Tra gli arrestati due minorenni con hashish e marijuana

Redazione - 15 Novembre 2026

Oltre quattrocento persone identificate e centoventiquattro veicoli controllati nei vicoli di Trastevere per frenare gli eccessi della malamovida. È l’esito del servizio straordinario portato a termine dai Carabinieri della Compagnia Roma-Trastevere insieme ai militari del 6° Battaglione “Toscana”, del 14° Battaglione “Calabria” e dell’8° Reggimento “Lazio”, nell’ambito del piano concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su impulso del Prefetto Lamberto Giannini. Il bilancio finale conta cinque arresti, nove denunce in stato di libertà e nove segnalazioni amministrative per consumo personale di stupefacenti.

Droga in mano ai minorenni e violazioni dei domiciliari

Tre dei cinque arresti riguardano lo spaccio di stupefacenti: in manette sono finiti un 19enne, trovato in casa e addosso con cocaina, hashish e materiale per il confezionamento, e due 17enni, sorpresi rispettivamente con 240 grammi di hashish e contanti l’uno, e con 91 grammi di marijuana, 5 di hashish e 175 euro l’altro. Gli altri due arrestati sono un 36enne evaso dalla detenzione domiciliare e un 48enne sottoposto ai domiciliari per aggravamento del precedente obbligo di firma.

Dallo shaboo ai caschi rubati dello sharing: le nove denunce

Tra i nove denunciati figurano un parcheggiatore abusivo recidivo di 29 anni, un 22enne sorpreso a vendere hashish, un soggetto trovato con 2,20 grammi di shaboo, due uomini fermati con un coltello a serramanico e un taglierino, e un automobilista positivo all’alcoltest con un tasso di 1,2 g/l. Singolare l’episodio che ha coinvolto un 63enne, un 71enne e una donna: tutti e tre sono stati denunciati per ricettazione per essere stati sorpresi con caschi rubati appartenenti a una società di noleggio scooter. Sanzionati infine nove assuntori di stupefacenti.

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