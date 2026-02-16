Roma, stretta sulla movida: oltre 600 controlli della Polizia Locale, chiusure e denunce da Ostiense al Centro

Un fine settimana di verifiche a tappeto, con oltre 600 controlli tra esercizi pubblici, bar, circoli e attività commerciali.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha dispiegato un dispositivo straordinario su tutto il territorio cittadino per contrastare abusivismo, schiamazzi notturni e irregolarità amministrative nei quartieri della movida.

Dall’Ostiense al Centro Storico, passando per Trastevere ed Esquilino, il bilancio parla di sequestri, sospensioni di attività e sanzioni rilevanti.

Un’azione coordinata che punta a ristabilire il rispetto delle regole in aree ad alta concentrazione di locali e frequentazione giovanile.

Sigilli e sospensioni: i casi più gravi

Nel quadrante Ostiense, un locale è stato posto sotto sequestro dopo aver disatteso un precedente provvedimento di sospensione.

Nonostante le sanzioni già elevate per assembramenti e superamento dei limiti acustici, l’attività aveva proseguito l’esercizio, in violazione delle disposizioni.

In zona Portuense gli agenti hanno scoperto una discoteca di fatto abusiva all’interno di un bar: oltre 200 ragazzi stavano ballando senza autorizzazione per pubblico spettacolo né certificazioni in materia di sicurezza antincendio. Il gestore è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Nel Centro Storico, invece, il titolare di un esercizio è stato denunciato per sovraffollamento: il numero di clienti presenti superava in modo significativo la capienza prevista dalla licenza.

Operazioni congiunte e irregolarità nei circoli

I controlli sono stati condotti anche in collaborazione con i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, con particolare attenzione a circoli e associazioni culturali sospettati di svolgere attività assimilabili a pubblico spettacolo senza le necessarie autorizzazioni.

All’Esquilino un’associazione culturale è stata sanzionata e il responsabile denunciato per spettacolo non autorizzato, somministrazione abusiva di alimenti e bevande e irregolarità nella gestione dei rifiuti.

A Trastevere sono scattate numerose multe per musica diffusa con porte aperte, superamento dei limiti di emissione sonora e installazione di insegne luminose prive di autorizzazione. Contestate anche violazioni legate alla mancata raccolta differenziata da parte di alcune attività.

Sicurezza stradale: 2.000 violazioni

Parallelamente ai controlli nei locali, la Polizia Locale ha intensificato le verifiche sulla viabilità, anche alla luce del maltempo che ha caratterizzato il weekend.

Sono circa 2.000 le infrazioni accertate: dalle soste irregolari che ostacolavano i mezzi di soccorso ai comportamenti di guida pericolosi e distratti.

Linea dura anche contro la guida in stato di ebbrezza: oltre dieci automobilisti sono risultati positivi all’alcol test e hanno subito il ritiro della patente.

