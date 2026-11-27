La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di Accordo attuativo con il Commissario Unico per la bonifica delle discariche abusive per dare avvio operativo al Progetto di rigenerazione dell’area di Malagrotta.

Il provvedimento definisce la cornice istituzionale per una riconversione complessiva del sito romano, integrando il risanamento ambientale con la produzione di energia rinnovabile e la riqualificazione territoriale. «Vogliamo superare definitivamente l’immagine di un territorio segnato da una pesante eredità ambientale e trasformarlo in un esempio concreto di rigenerazione, innovazione e sostenibilità», afferma l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica Elena Palazzo.

Rinaturalizzazione, fotovoltaico e Cer: la ripartizione dei ruoli tra Commissario e Regione

Nel dettaglio, il programma prevede la messa in sicurezza permanente e il monitoraggio ambientale dell’ex discarica, interventi di recupero ecosistemico con nuove aree verdi, percorsi ciclopedonali e strutture didattico-ambientali, oltre all’installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e alla valorizzazione del biogas esistente.

Centrale nell’architettura del progetto è l’attivazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) aperta a residenti, piccole e medie imprese ed enti pubblici del territorio per condividere l’energia prodotta.

Sul piano operativo, l’accordo affida al Commissario Unico il ruolo di soggetto attuatore per progettazione e realizzazione delle opere, mentre alla Regione Lazio spetteranno il supporto istituzionale, l’accelerazione degli iter autorizzativi di competenza e l’integrazione nella programmazione ambientale ed energetica regionale.

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