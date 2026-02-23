Roma, targa clonata per nascondere l’auto rubata: arrestato “pusher itinerante” all’Olimpico

Pensava di essere diventato invisibile alle telecamere e ai radar della Capitale utilizzando una targa clonata, ma il suo piano si è infranto contro i posti di blocco della Polizia Locale.

Un cittadino italiano di 44 anni è stato arrestato dagli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) con le accuse di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ricettazione e uso di targa falsa.

L’allarme del car sharing

L’indagine è scattata in seguito alla denuncia di una società di car sharing, insospettita da una pioggia di verbali per violazioni al Codice della Strada.

Incrociando i dati delle multe con i sistemi GPS, l’azienda si è resa conto che i propri veicoli non erano mai transitati nei luoghi e negli orari indicati dalle contravvenzioni.

Era la prova della clonazione: un’auto “pirata” stava circolando per Roma usando l’identità di un mezzo della flotta ufficiale.

Il blitz nella notte dell’Olimpico

Ricevuta la segnalazione, i caschi bianchi hanno diramato un alert su tutto il territorio cittadino, disponendo appostamenti mirati nelle zone dove erano state rilevate le infrazioni.

In meno di 48 ore, la caccia all’uomo si è conclusa: intorno alle 02:30 di sabato notte, la pattuglia del GPIT ha intercettato e bloccato il veicolo mentre percorreva le strade adiacenti allo Stadio Olimpico.

Droga e contanti: la perquisizione

Dagli accertamenti immediati è emerso che non solo la targa era falsa, ma l’intera vettura risultava provento di furto.

Tuttavia, la sorpresa maggiore per gli agenti è arrivata dall’ispezione dell’abitacolo: l’uomo è stato trovato in possesso di sei involucri di droga e circa 200 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.

La perquisizione è stata estesa all’abitazione del 44enne, dove i caschi bianchi hanno rinvenuto bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Per l’uomo sono scattate immediatamente le manette e il sequestro del veicolo e della sostanza stupefacente.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.