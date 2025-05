Roma, task force contro la droga: sequestrate centinaia di dosi in 48 ore

Il motore acceso di una piccola utilitaria a noleggio ronza silenzioso in via Capraia, quartiere Città Giardino. È il pomeriggio di un giorno qualsiasi, uno di quelli che scorrono lenti in periferia.

Ma i Carabinieri della Stazione locale sanno cosa cercare: l’auto sospetta, l’atteggiamento sfuggente, i movimenti nervosi. È così che un ragazzo romano di 23 anni finisce in manette, seduto sul sedile del suo piccolo “supermarket della droga”.

All’interno del veicolo, i militari trovano un arsenale di stupefacenti: cocaina, crack, marijuana e hashish, insieme a 150 euro in contanti. Un colpo secco al cuore dello spaccio mobile.

Ma è solo l’inizio. In via Santeramo, zona Tor Vergata, un uomo di 35 anni cede una dose di cocaina a un passante. L’acquirente viene segnalato, lo spacciatore arrestato: addosso, altri grammi di droga e 235 euro, probabile frutto di precedenti cessioni.

Nel frattempo, al Quarticciolo l’attenzione dei Carabinieri rimane altissima. Una donna di 39 anni, senza fissa dimora, viene fermata mentre tenta di confondersi tra la folla. Ma nelle tasche della felpa nasconde 20 dosi di crack e 14 di cocaina.

Pochi isolati più in là, un giovane romano di 22 anni viene beccato mentre vende dosi a ripetizione in una delle piazze più note della zona. Al suo fianco, un 21enne tunisino grida alla polizia per avvertire gli altri pusher, ma viene subito bloccato. Il 22enne ha con sé sei dosi e 710 euro in contanti.

Anche nei quartieri residenziali, la rete è fitta. A Talenti, in via Ugo Ojetti, un uomo di 43 anni viene trovato con 14 involucri di cocaina e quasi 450 euro. Mentre alla stazione Alessandrina, un 25enne ha in tasca hashish, cocaina e 665 euro. Tutto sequestrato.

Neppure il cuore della movida è immune. Sotto Ponte Sisto, tra le luci del Tevere e i brindisi dei giovani in cerca di svago, i Carabinieri sorprendono un tunisino di 29 anni mentre passa cocaina e pasticche di ecstasy a due ragazze italiane. In tasca, altri 50 euro.

Infine, alla fermata della metro Battistini, un 22enne moldavo viene beccato mentre vende hashish. Addosso ha altre otto dosi. In totale, otto arresti in pochi giorni. E centinaia di dosi sequestrate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.