Roma, tentata estorsione in via Cavour: arrestato 29enne armato di forbici

I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato un uomo di 29 anni, italiano e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di tentata estorsione aggravata dall’uso di un’arma.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato davanti a un esercizio commerciale di via Cavour armato di forbici lunghe 21 centimetri, cercando di ottenere denaro e bevande alcoliche dal titolare.

La scena, però, è stata notata dai Carabinieri in servizio di pattuglia: intervenuti tempestivamente, hanno intercettato e fermato l’aggressore dopo una breve fuga a piedi.

La vittima ha riconosciuto l’uomo come la stessa persona che, in passato, lo aveva già minacciato con analoghe pretese.

L’arrestato è stato condotto presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

