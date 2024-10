Roma, tentativi di furto a Piazza di Spagna e Via del Seminario: fermati due 49enni

In sole poche ore, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno sventato due tentativi di furto nel cuore del centro storico.

Il primo episodio si è verificato in Via del Seminario, dove un uomo di 49 anni, di nazionalità francese, ha sottratto la borsa di una turista tedesca seduta al tavolino di un locale.

Le grida delle dipendenti del ristorante hanno attirato l’attenzione degli agenti, impegnati in un servizio anti abusivismo commerciale nelle vicinanze.

Il ladro, dopo aver tentato una fuga disperata, è stato intercettato e bloccato in Via de’ Burrò. La borsa, che l’uomo aveva gettato nel tentativo di scappare, è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Il 49enne, privo di documenti, è stato denunciato per tentato furto.

Poco dopo, un altro furto è stato sventato a Piazza di Spagna, dove un uomo, anch’egli 49enne e di nazionalità peruviana, ha cercato di rubare un portafogli di valore da una boutique di lusso. Anche in questo caso, gli agenti sono intervenuti prontamente, bloccando il ladro e denunciandolo.

Entrambi i tentativi di furto si sono conclusi con il recupero della refurtiva e la denuncia dei responsabili, grazie all’efficace intervento della Polizia Locale.

