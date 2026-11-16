Roma Termini, il trucco del giornale per rubare sul treno ma lo tiene al contrario: arrestati due ladri dalla Polfer

Avevano studiato nei dettagli la divisione dei ruoli per rubare un trolley dalla cappelliera di un treno in partenza da Roma Termini per Napoli, ma a tradirli — oltre al pedinamento della Polizia Ferroviaria — è stato il fatto che uno dei due fingesse di leggere un giornale tenendolo aperto al contrario. È finito così con due arresti per furto aggravato l’intervento messo a segno ieri nel primo pomeriggio dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio.

La giornata di colpi falliti e il recupero della refurtiva

In manette sono finiti due giovani stranieri, uno libico e uno francese, entrambi con precedenti specifici; uno di loro già nella mattinata aveva tentato di rubare uno zaino dal portabagagli di un tassista all’esterno dello scalo. Nel pomeriggio, seguiti a distanza dai poliziotti impegnati nei servizi contro i furti con destrezza, i due sono saliti sul convoglio e hanno messo in atto lo stratagemma dello schermo con il quotidiano nel corridoio.

Bloccati dagli agenti proprio mentre stavano per scendere dal treno con la valigia appena sottratta, sono stati arrestati e le misure precautelari sono state tutte convalidate. Il bagaglio, contenente oggetti per circa 3mila euro, è stato restituito al legittimo proprietario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza