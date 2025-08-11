Roma Termini, lavori in stazione: modifiche alla circolazione dei treni

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia, dall’11 agosto al 6 settembre 2025, per i lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per interventi alla stazione di Roma Termini.

I lavori programmati da RFI puntano ad uno sviluppo tecnologico e prestazionale dell’infrastruttura, in grado di garantire una maggiore regolarità del servizio ferroviario ed un incremento della capacità della rete.

Le linee coinvolte saranno la FL1 Orte – Fiumicino aeroporto, la FL6 Roma – Cassino, la FL7 Roma – Napoli, la FL8 Roma – Nettuno, le linee Roma – Orte – Viterbo e la Roma – Chiusi. I viaggiatori potranno utilizzare altri treni disponibili o bus per eventuali cancellazioni o variazioni di percorso.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida.

I canali di acquisto di Trenitalia sono in aggiornamento con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni. Trenitalia invita tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

