Roma Tiburtina: il 13 maggio si baratta al Parco delle Campane

Sabato 13 Maggio 2023 alle ore 10.00 presso il Parco delle Campane, in Largo San Giuseppe Artigiano 15, l’appuntamento per i mercanti.

Sarà un sabato all’insegna del baratto e del riutilizzo degli oggetti usati quello del prossimo 13 Maggio. Nella cornice del Parco delle Campane gli aspiranti mercanti, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, potranno lanciarsi nelle trattative dei loro oggetti a patto che siano in buono stato. Chiaramente la regola di base è lo scambio quindi è vietata qualsiasi tipo di vendita. Le merci potranno essere esposte sui tavoli presenti e, in caso gli spazi non bastassero, sarà possibile comunque mercanteggiare utilizzando una tovaglia. Ci sarà anche l’angolo dei bambini dove i più piccoli potranno cimentarsi nelle loro trattative. Una giornata diversa e soprattutto importante per sensibilizzare sul tema del riutilizzo e del riciclo, un modo per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati e, soprattutto, un tema che in una società consumistica è di fondamentale importanza.