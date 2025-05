Roma torna a coltivare il futuro: in Campidoglio la IV Conferenza sull’Agricoltura

Era il 1978 quando il Sindaco Guido Carlo Argan organizzò la prima conferenza cittadina sull’agricoltura; un’eredità che nel 2022 è stata accolta dall’assessorato all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e che oggi arriva alla sua quarta edizione.

Il tema scelto per quest’edizione – ospitata oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio – è quello della produzione e di come Roma possa dare i suoi frutti attraverso la valorizzazione del cibo, la creazione di lavoro, il rilancio del mercato, della vendita e della diffusione delle eccellenze della sua tradizione alimentare.

“Roma è un grandissimo comune agricolo e noi stiamo lavorando proprio per sostenere il settore dell’agricoltura, per fare in modo che cresca e si integri con le politiche che aumentano la qualità della vita di tutti i cittadini, dal cibo più sano sulle nostre tavole alle mense scolastiche, passando per la dimensione imprenditoriale per creare nuove occasioni di lavoro per i giovani sfruttando i bandi per l’assegnazione delle terre, la formazione, la semplificazione amministrativa.

Grazie alla collaborazione fra tutti gli attori pubblici e privati, stiamo creando le condizioni affinché lo sviluppo dell’agricoltura sia uno straordinario volano per una produzione all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente e per la creazione di lavoro di qualità. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante incontro che favorisce il dialogo e il confronto fra tutte le realtà rappresentative del settore agricolo”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“L’agricoltura romana non è un dato residuale del passato, ma una realtà viva che coinvolge centinaia di aziende, cooperative, imprenditori e agricoltori. Questa delega, sin dall’inizio del nostro mandato, ha avuto un impatto diretto anche sulla struttura amministrativa, con la creazione di un ufficio ad hoc del Consiglio del Cibo: lo strumento essenziale per l’elaborazione di una vera Food Policy per Roma, composto da oltre 150 realtà del settore. Inoltre, stiamo lavorando molto al potenziamento degli orti urbani e all’assegnazione, tramite bando pubblico, delle terre agricole di proprietà comunale, per sostenere la nascita di aziende multifunzionali”, dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti.

“Arriviamo a questo appuntamento dopo aver condiviso un percorso preparatorio con dei protagonisti del sistema agroalimentare romano: la C.I.A., Coldiretti, Confagricoltura, Legacoop e Slow Food. Condividere questo percorso vuol dire essere davvero una comunità che, attraverso una sinergia tra istituzioni e realtà produttive, sa concretamente costruire un sistema agricolo più giusto e più sostenibile, capace di far germogliare e nutrire il futuro della nostra città”, conclude Alfonsi.

Dopo i saluti istituzionali, tenuti dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Giancarlo Righini, assessore regionale all’Agricoltura, e Pierluigi Sanna, vicesindaco Città Metropolitana, si sono tenuti i quattro panel tematici. Diverse le voci protagoniste della giornata, quali Giammarco Palmieri, presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Fabio Ciconte, presidente Consiglio del Cibo di Roma, Massimo Fiorio, coordinatore tavolo cibo Città metropolitana di Roma Capitale, Antonella Rizzato, amministratrice delegata Grande Impero, e Angelo Frascarelli, docente di Economia e politica agraria dell’Università di Perugia.

“Un’occasione che ci ha permesso di parlare di produzione e ambiente, analizzando le principali criticità ambientali e i riflessi di queste sulle produzioni agroalimentari locali. Tra i temi, una questione di grande impatto sulla produzione locali è rappresentata dalla città di Roma: una metropoli in continuo cambiamento condiziona inevitabilmente le produzioni locali. Da tutto questo scaturisce la necessità di investimenti sulle infrastrutture per favorire il consumo delle derrate prodotte localmente”, dichiara Stefano Tiozzo, presidente CIA Roma, nell’ambito del panel “l’Agricoltura romana tra multifunzionalità e turismo”.

Un altro panel ha invece affrontato il tema dell’agricoltura romana tra formazione, nuova occupazione e mercato, a cui ha partecipato Mauro Iengo, Presidente Legacoop Lazio: “Il rapporto con la Grande distribuzione organizzata deve evolversi in una relazione di partnership e corresponsabilità, non solo fondata sul prezzo, ma sulla condivisione di obiettivi. Un prodotto distintivo, di qualità e sostenibile non può essere trattato come una merce tra tante“.

“La Confagricoltura di Roma manifesta il proprio apprezzamento per la IV Conferenza Cittadina sull’ Agricoltura organizzata dall’amministrazione capitolina. Per lo sviluppo del comparto agricolo, con i suoi 60.000 ha (di cui metà in aree protette) che costituiscono metà dell’intera superficie di Roma Capitale, è fondamentale che vengano affrontati i temi centrali che lo riguardano.

Affrontare le problematiche relative alla semplificazione amministrativa, sviluppare la diversificazione delle attività agricole, intesa quale nuova frontiera dell’offerta romana in particolare quella turistica, attraverso l’integrazione dei servizi e dei prodotti, anche con altri comparti economici cittadini, affrontare le tematiche del lavoro e sviluppare le filiere relative alle produzioni agricole tradizionali dall’ area metropolitana romana: queste rappresentano nell’insieme un quadro organico di azioni in grado non solo di contribuire allo sviluppo agricolo romano, con forti ricadute sul sistema regionale, ma anche di costituire un pilastro essenziale di uno sviluppo sostenibile di Roma Capitale”, dichiara Aurelio Ferrazza, presidente della Confagricoltura di Roma.

“Roma è tra le città più visitate al mondo, anche grazie all’offerta enogastronomica che rappresenta una delle principali motivazioni di viaggio per i turisti stranieri. In questo scenario, l’agricoltura ha un ruolo strategico come elemento identitario e motore di sviluppo. Confronti come questo ci permettono di raccontare quello che è il ruolo di Campagna Amica, la fondazione di Coldiretti, che valorizza il lavoro agricolo attraverso la filiera corta, i mercati contadini e le esperienze agrituristiche, promuovendo un modello sostenibile, legato al territorio e capace di creare occupazione, soprattutto per giovani e donne“, dichiara Dominga Cotarella, presidente di Campagna Amica e Terranostra.

