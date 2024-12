Roma tornerà alle urne nel 2027: elezioni comunali fissate per la primavera

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la Capitale si prepara a un nuovo appuntamento. I romani torneranno alle urne nella primavera del 2027, tra il 15 aprile e il 15 giugno, per scegliere il prossimo sindaco e rinnovare i consigli municipali.

La decisione arriva dal Viminale, che in una nota inviata ai prefetti ha delineato il calendario per il “rinnovo elettivo” delle amministrazioni comunali.

Tra queste, anche Roma, che concluderà il suo mandato quinquennale nella seconda metà del 2026.

Secondo la legge (n.182/1991), le elezioni devono svolgersi tra il 15 aprile e il 15 giugno dell’anno successivo alla scadenza del mandato se questo termina nel secondo semestre.

Dopo le deroghe introdotte durante la pandemia di Covid-19, che avevano portato i romani al voto nell’ottobre del 2021, il calendario elettorale torna ora a rispettare la finestra ordinaria.

