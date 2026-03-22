Roma tra Maratona e Referendum. Forza Italia attacca: “Rivedere i blocchi alla circolazione stradale”

Una domenica divisa tra sport e politica, tra entusiasmo e polemiche. A Roma, il 22 marzo, i 42 chilometri della Maratona attraversano la città mentre i cittadini sono chiamati alle urne per il Referendum sulla Giustizia.

Una coincidenza che accende lo scontro in Campidoglio e riporta al centro il tema dell’accessibilità al voto.

Mentre migliaia di runner percorrono il centro storico e i grandi assi della Capitale, l’opposizione denuncia disagi diffusi. Il gruppo consiliare di Forza Italia parla apertamente di criticità che rischiano di incidere sulla partecipazione, sottolineando come le chiusure stradali e le deviazioni del traffico stiano rendendo complicati gli spostamenti verso i seggi.

Le difficoltà, secondo quanto segnalato, riguardano diversi aspetti. In alcune zone, soprattutto nei quadranti più coinvolti dal percorso di gara, raggiungere le sedi elettorali risulta complesso sia in auto sia con i mezzi pubblici.

La preoccupazione, evidenziata dall’opposizione, è che queste condizioni possano scoraggiare una parte degli elettori, incidendo su un’affluenza già contenuta. A metà giornata, infatti, la partecipazione nella Capitale si attestava intorno al 17%.

Pur riconoscendo il valore della Maratona di Roma come evento di rilievo internazionale, Forza Italia chiede un intervento immediato per alleggerire l’impatto sulla mobilità. L’obiettivo, sottolineano, è garantire a tutti i cittadini la possibilità di esercitare il diritto di voto senza ostacoli.

Dal Campidoglio, invece, si ricorda come il piano viabilità fosse stato definito e comunicato con anticipo, prevedendo anche varchi pedonali per consentire l’attraversamento del percorso di gara. Una gestione che, secondo l’amministrazione, dovrebbe permettere la convivenza tra i due eventi.

Per chi oggi ha incontrato difficoltà, resta comunque la possibilità di votare nella giornata di domani, lunedì 23 marzo, quando la viabilità tornerà alla normalità e i seggi resteranno aperti fino alle 15.

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