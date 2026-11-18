Sono stati trasferiti in una comunità i due minorenni ritenuti responsabili delle aggressioni messe a segno nella notte tra il 4 e il 5 ottobre a Roma a bordo di una microcar. I Carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal Tribunale per i minorenni nei confronti di un 16enne residente a Testaccio, già con precedenti di polizia, e di un 17enne di Monteverde, figlio di un carabiniere, indagati per tentato omicidio, lesioni aggravate e percosse in concorso.

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere dopo che i due adolescenti, interrogati dal pm in caserma, avevano confessato assumendosi la responsabilità degli episodi e dichiarando di aver agito per divertimento; il giudice ha invece optato per l’inserimento in struttura.

Almeno sei vittime tra cui Davide Iacopini: la svolta grazie alle telecamere e al meccanico

L’inchiesta riguarda almeno sei aggressioni compiute ai danni di pedoni, ciclisti e utenti di monopattini — tra cui l’attore Davide Iacopini, rimasto gravemente ferito in un incidente in monopattino legato al raid — affiancati dalla microcar nera e colpiti dal finestrino o dal lato passeggero con calci, spinte e tubi di plastica.

Gli investigatori, che hanno accertato anche un precedente furto commesso insieme dai due ragazzi, sono risaliti ai responsabili incrociando le riprese delle telecamere, la localizzazione del telefono di uno degli indagati e i segni particolari della vettura — adesivi raffiguranti un cobra, luci led sul paraurti e luce rossa sulla targa — fino alla testimonianza del meccanico che li aveva montati e al sequestro del mezzo sotto casa del 17enne.

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