Un’intera giornata di mobilitazione che rischia di paralizzare gli spostamenti in città. Venerdì 20 novembre il trasporto pubblico di Roma sarà a rischio per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da Cgil e Cobas, con possibili ripercussioni su tutta la rete urbana ed extraurbana.

Cosa si ferma e quando viaggiano i mezzi

Nella Capitale l’agitazione riguarderà sia i servizi gestiti dall’Atac sia i collegamenti operati dai gestori privati. Come previsto dalle norme sui servizi pubblici essenziali, saranno garantite le due fasce di tutela per i pendolari: i mezzi viaggeranno regolarmente fino alle 8:30 del mattino e nella fascia pomeridiana dalle 17 alle 20, mentre nelle restanti ore della giornata potranno verificarsi stop e rallentamenti su bus, tram e metropolitane.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti su atac.roma.it e romamobilita.it .

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