Roma, truffa delle “tre campanelle”: blitz dei Carabinieri nel centro storico

Negli ultimi quindici giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli nelle vie più frequentate del centro storico, mettendo nel mirino i truffatori del famigerato gioco delle “tre campanelle”.

Il bilancio è pesante: 8 persone denunciate, 15 sanzionate e migliaia di euro sottratti ai turisti recuperati grazie all’intervento tempestivo delle pattuglie.

Il meccanismo è sempre lo stesso: tre bicchierini, una pallina e la promessa di una vincita facile. In realtà, la vittima designata non ha mai speranza di indovinare: dietro al gioco si nascondono complici, abili mani e un sistema studiato per raggirare soprattutto i turisti di passaggio.

A finire nella rete dei militari, in via delle Muratte, due cittadini macedoni di 27 e 49 anni, una romena di 24 e una moldava di 25. Poco prima avevano truffato una turista brasiliana di 35 anni, sottraendole 200 euro.

Identificati grazie al racconto della vittima e a un fascicolo fotografico, sono stati fermati in via Minghetti e trovati con il materiale del gioco.

Per loro è scattata la denuncia, oltre a una sanzione e all’ordine di allontanamento dal centro storico per 48 ore. Per il 49enne è arrivato anche un foglio di via di 4 anni.

Stesso copione qualche giorno dopo, sempre in via delle Muratte: una turista turca di 28 anni ha denunciato di essere stata raggirata per 600 euro.

A incastrarla, gli stessi truffatori: il 49enne macedone già colpito da provvedimento, la 25enne moldava e un altro complice macedone di 52 anni. Anche loro sono stati denunciati.

I controlli non si sono fermati qui. In via in Arcione i Carabinieri hanno bloccato quattro cittadini romeni intenti a organizzare il gioco: uno di loro, 26enne, è stato riconosciuto come autore di un raggiro ai danni di un turista il 6 settembre. A tutti è stato notificato l’ordine di allontanamento e inflitta una sanzione da 400 euro.

Altri tre romeni sono stati sorpresi e multati in via dei Fori Imperiali, mentre preparavano il tavolino per attirare nuovi sprovveduti. In un’ulteriore operazione, i militari hanno fermato un 39enne straniero che faceva da vedetta, anche lui sanzionato e allontanato per 48 ore.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.