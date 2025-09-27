Roma, truffa hi-tech in centro: arrestato mentre smontava uno skimmer dal bancomat

Scene da spy story nel cuore della Capitale. In via di Pietra, a due passi dal Pantheon, i Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato un 58enne bulgaro, colto sul fatto mentre staccava da uno sportello bancomat un sofisticato skimmer, il dispositivo capace di catturare i codici delle carte di pagamento e i pin segreti degli utenti.

I militari, impegnati nei controlli tra le vie del centro storico con pattuglie in divisa e in borghese, avevano già notato il lettore posticcio applicato all’ATM e hanno deciso di piazzarsi in attesa del “ritiro”. Quando l’uomo si è avvicinato per recuperarlo, è scattato il blitz: bloccato prima che potesse dileguarsi.

La successiva perquisizione, in strada e nel suo domicilio, ha svelato l’attività illecita: sequestrate 7 micro card (alcune già con filmati di utenti intenti a digitare i codici), due carte di credito prive di intestatario, una microcamera, uno smartphone e persino un passaporto intestato a un’altra persona.

Secondo le prime ipotesi investigative, i dati raccolti sarebbero stati usati per clonare carte in tutto il mondo, forse parte di una rete più ampia di truffatori internazionali.

Le indagini puntano ora a risalire a possibili complici e al giro di denaro illecito che si celava dietro le operazioni. Il 58enne è stato trasferito a Regina Coeli, in attesa della convalida dell’arresto.

