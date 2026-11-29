Un cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato alle prime luci dell’alba in piazza Benedetto Cairoli dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’operazione è scattata in seguito alla denuncia sporta in caserma da un turista statunitense di 28 anni, aggredito poco prima in Corso Vittorio Emanuele II mentre stava rientrando in hotel in compagnia del padre e del fratello: due giovani lo avevano avvicinato strappandogli dal collo due catenine d’oro — per un valore superiore ai 7.000 euro — e minacciandolo con un coltello per guadagnare la fuga. Visitato in caserma dal personale del 118, il turista non ha necessitato di ricovero ospedaliero.

Le indagini lampo nel centro storico e la custodia in carcere

Grazie alle immediate ricerche avviate nella zona e a una mirata individuazione fotografica, i militari hanno raccolto gravi indizi a carico del ventenne, ritenuto uno degli esecutori materiali della rapina e ricondotto ai gruppi giovanili responsabili di episodi predatori nel centro di Roma. L’arrestato è stato quindi condotto presso la casa circondariale di «Regina Coeli».

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